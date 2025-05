Municípios discutem desafios e oportunidades do turismo no interior do Amazonas

Manaus/AM - A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) promoveu uma roda de conversa sobre os desafios e oportunidades do turismo no interior do estado, como parte da programação do 3º Festival Amazonas de Turismo, que se encerrou no sábado (17). O encontro contou com a participação das secretarias de Turismo dos municípios de Careiro Castanho, Novo Airão e Parintins.

Mais de 80 pessoas, entre gestores municipais, profissionais do setor e estudantes, participaram do debate, que abordou temas como o fortalecimento das parcerias locais, o envolvimento do trade turístico e a importância da capacitação contínua para os profissionais do setor. A roda de conversa foi mediada pela diretora de Turismo da Amazonastur, Emmanuelle Pampolha.

"Falamos sobre infraestrutura, gestão pública, sazonalidade, conectividade e a necessidade de mais investimentos. Também abordamos a importância de inserir o turismo como uma pauta principal nas políticas públicas. Foi muito gratificante ver a sala cheia, com tantas pessoas interessadas em contribuir para o avanço do turismo no nosso estado", afirmou Emmanuelle.

Diretamente do município de Careiro Castanho, a secretária de Turismo, Neuzilena Macena, compartilhou a experiência na formação de um Conselho Municipal de Turismo ativo e no fortalecimento das parcerias com o setor privado. "No início, tivemos que conquistar a confiança dos empreendedores e mostrar que o turismo é uma oportunidade de desenvolvimento para todos. Hoje, temos um conselho consolidado e o apoio da comunidade", explicou.

A turismóloga Suzianne de Oliveira, do município de Novo Airão, destacou a importância de ouvir as demandas da comunidade e adaptar as políticas públicas às realidades locais. "Nós precisávamos convencer os moradores de que o turismo poderia transformar nossa cidade. Hoje, somos reconhecidos pela excelência no atendimento e pela valorização dos produtos locais", afirmou.