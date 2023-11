Municípios atingidos por eventos climáticos terão mais crédito

Municípios atingidos por eventos climáticos como a seca, no Amazonas, e as fortes chuvas, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, contam agora com uma nova fonte de dinheiro. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aumentou em R$ 5 bilhões o limite de empréstimos para União, Estados, Distrito Federal e municípios. Com essa ampliação, o total autorizado para esse tipo de operação de crédito passa a ser de R$ 18 bilhões por ano.

Para o professor e especialista em Contabilidade Pública, Diogo Duarte, a decisão do conselho traz uma luz no fim do túnel para questões orçamentárias. Ele também explica que é um recurso extra que dá sobrevida aos municípios, principalmente, em momentos de tragédia.

Estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que, nos últimos dez anos, fenômenos climáticos como o 'El Niño' e desastres naturais deram prejuízo de R$ 586 bilhões ao país. Desse total, R$ 352 bilhões foram referentes a desastres provocados pela seca e R$ 159 bilhões à chuva.

Agência Brasil