Municípios afetados pela cheia dos rios recebem purificadores de água e embarcações no Amazonas

Manaus/AM - Seis embarcações e 68 purificadores de água do projeto “Água Boa”, foram entregues, nesta terça-feira (16), para sete municípios da calha do rio Juruá. Os equipamentos servirão para auxiliar as ações do órgão em resposta à cheia dos rios. Está é a primeira entrega dos purificadores que foram adquiridos em junho.

Os purificadores estão sendo entregues em todos os municípios da calha: Carauari (8), Eirunepé (20), Envira (8), Guajará (8), Ipixuna (8), Itamarati (8) e Juruá (8). E as lanchas serão entregues para todas as cidades, exceto para Ipixuna, que já havia recebido a embarcação em outra ocasião.

Os equipamentos serão úteis para o combate de doenças transmitidas pela água e, também, para o período da vazante dos rios.

As embarcações são lanchas com capacidade de carga de até 1.200 quilos. De acordo com a tenente, as embarcações serão utilizadas tanto para a locomoção de ações do órgão, incluindo as emergências, como também para a instalação dos reservatórios.