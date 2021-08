Município do Amazonas vai multar bares que decumprirem decreto contra covid

Manaus/AM - A Prefeitura de Tabatinga vai multar quem não seguir as medidas de proteção contra a Covid-19, divulgadas na última quinta-feira (12) no novo decreto (Nº 296/GP-PTM). O decreto foi estendido por mais 15 dias em virtude da ameaça do surto de Covid-19 em Islândia, no Peru.

De acordo com o prefeito interino de Tabatinga, Plínio Cruz, entre as medidas mais importantes a serem seguidas é o uso de máscara. Segundo o decreto, continuam suspensos por 15 dias a realização de shows, eventos em boates e em ambientes fechados. Bares podem funcionar desde que obedeçam as regras estabelecidas.

Entre as medidas está o distanciamento físico de 1,5m entre as pessoas. O número de pessoas também deve ser limitado nos ambientes para evitar aglomeração. Espaços de trabalho devem ser reorganizados, filas devem ser controladas com marcação, assim como as medidas de higiene pessoal que devem ser mantidas.

Os estabelecimentos devem funcionar de domingo à quinta-feira, das 8h às 00h. E sexta-feira e sábado, das 8h às 2h. Já os estabelecimentos que vendem bebida 24 horas só poderão funcionar no sistema delivery ou retirada.

Caso alguma medida seja descumprida, será aplicada multa ao estabelecimento, que pode chegar a ser fechado em caso de reincidência e descumprimento do decreto.