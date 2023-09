Multas aplicadas à Amazonas Energia são mantidas pela Justiça

A Amazonas Energia enfrentou sanções e multas do Procon devido a violações dos direitos dos consumidores. A empresa contestou as multas na Justiça, após tê-las mantido na via administrativa, mas a Segunda Câmara Cível do TJAM concluiu pela legalidade das ações do Procon, considerando que os fundamentos pedagógicos e preventivos para evitar futuras violações dos direitos dos usuários foram atendidos.

