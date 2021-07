Mulheres em situação de vulnerabilidade ganham cursos gratuitos em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), por meio do Centro de Referência dos Direitos da Mulher (CRDM) realizou, na tarde desta terça-feira (6), cursos de maquiagem e de design de sobrancelhas, para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, que são atendidas pela unidade. A atividade é uma parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Aproximadamente 20 mulheres participaram da ação, que tem o objetivo de inseri-las no mercado de trabalho ou garantir que elas conquistem uma renda.

“Essa qualificação é muito importante para cada uma delas, principalmente nesse período de crise econômica. Essas atividades irão permitir que elas conquistem a autonomia financeira, quem sabe até abrindo um negócio próprio”, afirmou a diretora do CRDM, Elianne Domingues.

“Estamos realizando dois cursos e com certeza, essas mulheres vão sair daqui preparadas para o mundo do trabalho. A Prefeitura de Manaus tem trabalhado de forma a atender as necessidades da população manauara e essa é mais uma delas. Nossa intenção é promover a inclusão social”, declarou a diretora de Qualificação da Semtepi, Rayana Pinho.

A dona de casa Isis Evangelista foi uma das participantes e ficou satisfeita com o que aprendeu. “Essa é uma oportunidade que veio em um bom momento e espero que possa me ajudar financeiramente. Conhecimento é sempre bom e fico muito feliz pela prefeitura estar proporcionando isso para a gente, de forma gratuita”, concluiu.