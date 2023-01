Mulher tenta desviar de buraco e mata idoso atropelado em estrada no Amazonas

Testemunhas contaram que na ocasião do acidente, a mulher percebeu um grande buraco na pista e tentou evitar que o carro despencasse dentro do mesmo.

Manaus/AM - Um idoso de 70 anos, identificado como Carlos Vieira de Oliveira, morreu ao ser por um carro que tentou desviar de um buraco na rodovia AM 240, km 48, zona rural de Presidente Figueiredo. De acordo com a polícia, o veículo era dirigido por uma mulher de 58 anos. No momento do acidente, Carlos, trafegava na rodovia em uma bicicleta rumo à Comunidade São Miguel.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.