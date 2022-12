Mulher recorre e tem condenação de tráfico anulada por falta de provas no Amazonas

Manaus/AM - A desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, do Tribunal de Justiça do Amazonas, desfez uma sentença condenatória contra uma mulher acusada de manter drogas em depósito para comercialização, no município de Presidente Figueiredo. Leia mais em Amazonas Direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.