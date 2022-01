Mulher morre após cair da carroceria de veículo no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher identificada como Roseli Matos, de 39 anos, morreu na noite de sexta-feira (7), durante um grave acidente na rua Benjamin Constant, do município de Itacoatiara, interior do Amazonas. Conforme imagens de câmeras de segurança de um comércio, a vítima estava na carroceria de um carro modelo Ford Courier, quando o veículo fez uma curva de forma rápida e Roseli caiu de cabeça. O condutor do carro logo percebeu o acidente e socorreu a vítima, no entanto, ela já estava desacordada. Minutos depois, foi constatado o óbito e o corpo foi removido e colocado no mesmo carro de onde ela caiu, e levado até o necrotério do hospital José Mendes. As responsabilidades do acidente estão sendo apuradas.

