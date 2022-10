Mulher é resgatada às pressas após ser picada por cobra venenosa no Amazonas

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (6) de outubro, a equipe do SAMU Manaus acionou o 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91), subordinado ao Comando do 9o Distrito Naval, após uma mulher sofrer uma picada por cobra venenosa na Comunidade Monte Sinai do Igarapé Açú (AM).

Não foi divulgado por qual espécie de cobra a vítima foi picada. Foi utilizada a aeronave em apoio à remoção, em razão da dificuldade de acesso à localidade por via terrestre e o tempo do transporte por embarcação, podendo não ser suficiente para salvar a vítima. A ribeirinha foi removida por embarcação até a Unidade Básica de Saúde da Comunidade Santa Maria, mais próxima à Manaus, a fim de reduzir o tempo de voo da aeronave.

O resgate, acompanhado de uma médica e uma enfermeira do SAMU, foi realizado com sucesso. O pouso em Manaus (AM) ocorreu na Vila Olímpica, onde houve a transferência da Paciente para uma UTI móvel do SAMU, que se encarregou do atendimento e encaminhamento para a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado.