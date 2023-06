Mulher é internada ao ter dedo mutilado por mordida de macaco prego no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher, de 34 anos, quase teve o dedo arrancado ao ser mordida por um macaco prego no município de Itacoatiara, interior do Amazonas, no domingo (25).

O animal seria de estimação e morava com a mulher e o marido. O ataque ocorreu durante uma viagem do casal a Itacoatiara. No momento do acidente, a mulher estava sozinha em casa quando o macaco a atacou.

A mulher deu entrada no Hospital José Mendes onde a equipe médica fez o procedimento de limpeza. A vítima segue internada.

Não foi informado se o animal é legalizado.