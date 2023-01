Mulher denuncia ex-namorado que a ameaçava com arma de fogo no Amazonas

“Realizamos diligências em um transporte fluvial, cedido pela prefeitura do município, que se deslocou para a comunidade Santa Teresinha do Caburi, ocasião em que apreendemos a arma de fogo", explicou a delegada.

Segundo a delegada Marna de Miranda, a vítima de violência doméstica informou que seu ex-companheiro a ameaçava constantemente com uma arma de fogo. Tendo em vista isso, foi representada à Justiça pelo mandado de busca e apreensão para confirmar a denúncia, o que foi decretado no Plantão Judiciário.

Manaus/AM - A polícia apreendeu a arma de um homem que ameaçava a ex-namorada em Parintins, no Amazonas. O mandado de busca e apreensão em nome do suspeito, de idade não revelada, foi cumprido na quinta-feira (5).

