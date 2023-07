MPT obriga patrões a passarem casa para doméstica escravizada por 34 anos em Manaus

Pelo acordo, os empregadores se comprometem a cumprir as seguintes obrigações: assinar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); registro do vínculo empregatício firmado em 1989; registro de horários de entrada e saída e período de repouso; concessão e pagamento de férias anuais; remuneração não inferior ao salário-mínimo nacional; depósito de FGTS; pagamento de 13º salário; e não manter empregado doméstico em condição de trabalho análogo ao de escravo.

No dia 27 de abril, aconteceu audiência na sede do MPT entre Procuradores do Trabalho, Defensoria Pública da União, Auditoria-Fiscal do Trabalho e integrantes da família da empregadora e a advogada.

Manaus/AM - A trabalhadora doméstica de 51 anos de idade que foi resgatada em condições análoga à escravidão em residência de um bairro de classe média em Manaus, terá melhores condições de trabalho e um imóvel dos patrões em seu nome. A decisão é do Ministério Público do Trabalho (MPT-AM/RR), que não divulgou o nome da doméstica.

