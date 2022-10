MPs discutem direitos fundamentais para a sociedade em evento em Brasília

Manaus/AM - Com a participação do Ministério Público do Amazonas (MP/AM), aconteceu nesta terça-feira (25) a 16ª Sessão Ordinária de 2022, ocasião em que membros do Ministério Público Brasileiro discutiram temas relevantes de direitos fundamentais para a sociedade, em Brasília.

Ainda na terça-feira (25), foi realizada a “IV Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e da União (GNDH/CNPG)”, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça Militar. O evento tem como tema “Agenda 2030: perspectivas e desafios para o Ministério Público brasileiro” sendo conduzido pela presidente do GNDH e Procuradora-Geral de Justiça do MPES, Luciana Andrade, e pelo Vice-Presidente do GNDH e Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte.

“Contudo, para além das questões ministeriais e jurídicas, o cumprimento de uma agenda positiva proporciona o fortalecimento institucional do Ministério Público do Amazonas em âmbito nacional, bem como o aprimoramento do desenvolvimento funcional e instituição de boas práticas, projetos e demais iniciativas capazes de impactar diretamente o nosso público interno e externo”, disse o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.