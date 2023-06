MPF debate hoje situação emergencial do povo Yanomami no Amazonas

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (19), o Ministério Público Federal (MPF) vai discutir a situação precária do povo indígena Yanomami em Barcelos, cidade do interior do Amazonas. O evento será realizado às 10h, no auditório da sede do MPF em Manaus.

Na ocasião, serão divulgadas ações do MPF e demais órgãos em decorrência da situação de grave violação de direitos humanos envolvendo os povos indígenas na região, incluindo crianças feridas. Na ação, o MPF solicita ao governo federal e a órgãos vinculados que adotem providências imediatas para proteger o povo indígena, bem como medidas para solução dos problemas enfrentados que perduram há mais de uma década.

Violação de direitos humanos - Centenas de Yanomami estão em situação precária em Barcelos (AM) ou em deslocamento das aldeias para a cidade para resolver problemas burocráticos, como acesso a documentações e benefícios sociais e previdenciários. A situação foi agravada após tempestade ocorrida na última quarta-feira (14), que atingiu o povo indígena acampado na beira do Rio Negro e em outros locais. A chuva forte destruiu bens e alimentos escassos, além de ferir crianças. A situação caótica em todo o estado do Amazonas é fruto do descaso do governo federal e da omissão dos governos estadual e municipais há mais de dez anos e atinge também outros povos e localidades do Amazonas (e da Amazônia), como os Madiha Kulina no Rio Juruá, os Hupdah, Yuhupdeh e Nadëb no Rio Negro, os Pirahã na calha do Rio Madeira, e outros no alto Rio Solimões.

Fotos e vídeos do pânico e dos momentos de terror enfrentados pelos Yanomami, incluindo crianças, durante a tempestade na quarta-feira, vivendo sob barracas precárias no centro urbano de Barcelos por dias, semanas ou até meses, foram encaminhadas ao MPF e às autoridades. A mesma situação se repete há anos nesta região e em outras do Amazonas e da Amazônia sem a adoção das medidas necessárias pelo poder público para cessar estas graves violações.

Com informações da assessoria