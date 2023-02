MPF apura atuação do Dnit em liberação ilegal de mineração para pavimentação da BR-307 no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público Federal (MPF) abriu procedimento preparatório para apurar denúncia de que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estaria em negociação para liberação ilegal de atividade minerária no interior do Parque Nacional da Serra da Neblina, no interior do Amazonas. De acordo com a Procuradoria da República no Estado do Amazonas, a liberação teria objetivo de viabilizar a pavimentação da BR-307.

A abertura do procedimento preparatório foi determinada pela procuradora Cecilia Leitão, conforme portaria publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPF, na segunda-feira (27). A apuração se baseia em denúncia apresentada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que também abriu procedimento administrativo para investigar o caso.

A BR-307 possui problemas para liberação de sua pavimentação, principalmente por conta de passar por terras indígenas, como do povo Yanomami. A rodovia liga o município de São Gabriel da Cachoeira à comunidade de Cucuí, na fronteira com a Venezuela.

A BR-307, além de atravessar o Parque Nacional Serra da Neblina, também passa pela Reserva Biológica Morro dos Seis Lagos. Atualmente, o Exército realiza a manutenção da rodovia federal.