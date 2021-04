MPF acusa vice de improbidade, mas Carlos diz que denúncia é irresponsável

“O processo licitatório de contratação da Organização Social foi devidamente avalizado pela Procuradoria Geral do Estado, e a vencedora foi contratada com total transparência em março de 2019. O resultado reduziria os custos mensais no Complexo Hospitalar Zona Norte em 20%, o que de fato ocorreu.

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação de improbidade administrativa contra o vice-governador Carlos Almeida Filho (PTB), o secretário estadual de Saúde, Marcellus Campelo, e outros dois ex-titulares da Secretaria de Estado de Saúde (SES) .Eles teriam cometido irregularidades no contrato de gestão de duas unidades de saúde em Manaus: a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Campos Salles e Hospital Delphina Aziz.

