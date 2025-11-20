   Compartilhe este texto
Nilton Lins

MPF abre inquérito para investigar danos à Santa Casa de Misericórdia em Manaus

Por Portal Do Holanda

20/11/2025 18h00 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito para investigar possíveis danos à Santa Casa de Misericórdia de Manaus, um dos prédios históricos mais antigos da capital amazonense e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A portaria, assinada pelo procurador da República Luiz Augusto Fernandes Fanini, foi publicada na quarta-feira (19). O documento não detalha quais danos estão sob apuração.

Fundada no século XIX, a Santa Casa enfrenta problemas estruturais há décadas. Localizado na Rua 10 de Julho, no Centro de Manaus, o imóvel foi arrematado em 2019 pelo Centro Universitário Fametro por R$ 9,3 milhões, com promessa de se tornar o futuro Hospital Universitário da instituição. Desde então, o prédio permanece fechado e sem uso.

Segundo o MPF, o inquérito foi aberto após o Iphan relatar situações que podem ter comprometido a integridade do edifício, reconhecido como patrimônio histórico e cultural nacional. O órgão federal e a Fametro foram notificados para prestar esclarecimentos, e o prazo para conclusão da investigação é de um ano.

Em nota, o Iphan afirmou que intervenções sem autorização foram identificadas durante fiscalizações no Centro Histórico e que todas as ações seguem critérios técnicos previstos em lei. Já a Fametro declarou que os danos estruturais já existiam quando assumiu a posse do prédio e que mantém medidas de proteção, como isolamento com tapumes, vigilância 24 horas, limpeza e instalação de um telhado provisório para evitar deterioração.

Amazonas

