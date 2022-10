MPAM realiza reunião de alinhamento do Projeto Juntos pela Vida

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio dos centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude (CAO-IJ) e às Promotorias de Justiça dos Direitos do Cidadão (CAO-PDC), realizou, na última quinta-feira (13), reunião de trabalho com as coordenadorias distritais da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (Seduc-AM) e da Secretaria de Educação do Município (Semed) para alinhamento do projeto Juntos pela Vida.

Pelo MPAM, estavam presentes no encontro a Coordenadora do CAO-PDC, Procuradora de Justiça Delisa Vieiralves; a Procuradora de Justiça Silvana Nobre Cabral; e a Promotora e Justiça Romina Carvalho. Durante a reunião, foram esclarecidos os pontos principais do Projeto, em especial, os procedimentos necessários à participação das escolas. A agente técnico-jurídico Luana Pimentel apresentou as etapas de inscrição no Juntos pela Vida, apontando os documentos necessários e realizando a inserção de cada item do formulário de inscrição.



Inscrições no Projeto Juntos pela Vida

Instituições de ensino do Estado do Amazonas, com alunos de idade entre 5 e 17 anos regularmente matriculados, são aptas a participar do projeto. Após análise do Edital <https://www.mpam.mp.br/images/imprensa/Edital_para_a_concessao_de_SELO_as_escolas_com_alta_taxa_de_imunizacao_1d2f4.pdf>, a escola interessada deve preencher o formulário de inscrição, incluindo todos os dados exigidos. A certificação só é concedida às instituições que atingirem mais de 80% dos alunos devidamente vacinados, sendo exigida a apresentação dos comprovantes de vacinação. A documentação apresentada pelas escolas é analisada pela equipe de trabalho responsável pelo projeto.



As inscrições para o programa podem ser realizadas por meio do formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1EnWOrP4vyd2ulGLrH9RCnbtt4lot5x0oXZVrYVqT_x6AHA/viewform, até o o próximo dia 01/07/2023.