MPAM propõe Ação Civil contra Banco C6 no valor de R$ 550 mil

O chamado “golpe do consignado” consiste no depósito de valores provenientes de empréstimo consignado nas contas correntes de pessoas que nunca contrataram o serviço, sendo as parcelas consignadas descontadas da folha de pagamento da aposentadoria ou pensão da vítima. Conforme relato das vítimas, também há dificuldade em cancelar o contrato e devolver os valores ao Banco.

O pedido feito pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), em Ação Civil Pública ajuizada pela 81ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor.

Manaus/AM - O aumento de ocorrências registradas por idosos aposentados e pensionistas contra o golpe do consignado levou ao pedido de condenação em dano moral coletivo no valor de R$ 550 mil, contra a empresa Banco C6 Consignado S.A.

