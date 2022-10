MPAM participa de audiência em abrigos para crianças e adolescentes de Manaus

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), pelas 27ª e 28ª promotorias de Justiça da Infância e Juventude, participa, desde ontem (04/10) de audiências concentradas promovidas pelo Juizado da Infância e da Juventude Cível, em instituições de acolhimento infantojuvenil. As "Audiências Concentradas” seguem até o próximo dia 21/10, promovendo a análise da situação pessoal e processual de 193 crianças e adolescentes em oito unidades de acolhimento de Manaus.

"As Audiências Concentradas são fundamentais para que possamos atuar nos processos de forma mais ativa porque dão oportunidade para um diálogo entre todos os agentes que atuam na Infância, além do contato com as famílias de crianças em situação de acolhimento. O Ministério Público conta com o apoio da equipe do Programa Recomeçar, na figura da coordenadora executiva Tatiana Almeida, que participa das audiências dando suporte aos promotores e a Juíza nos casos que são acompanhados pelo Programa", relatou a Promotora de Justiça Silvana Cavalcanti (28ª PJIJ).

Além das promotoras de Justiça Nilda Silva de Sousa (27ª PJIJ) e Silvana Cavalcanti (28ª PJIJ), participam das audiências a titular do Juizado da Infância e da Juventude Cível, Rebeca de Mendonça Lima; a defensora pública da 1ª Defensoria da Infância e Juventude Cível, Carine Possidônio; o defensor público Clóvis Roberto Soares Muniz Barreto, titular da 2ª Defensoria de 1ª Instância da Infância e Juventude Cível.