MP recorre de decisão que liberou PM e guarda municipal presos por roubo de motos no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) recorreu da decisão que liberou cinco homens acusados de roubar motos e peças de carros que estavam apreendidos no pátio do Fórum de Justiça de Manacapuru. A liberação dos infratores ocorreu, na tarde de quinta-feira (14), após audiência de custódia. O processo segue em segredo de Justiça.

Após denúncias anônimas, a Polícia Civil do Amazonas realizou, na segunda-feira (11), a prisão em flagrante de três homens, que estavam em um carro para transportar algumas motocicletas. Um policial militar e um guarda municipal, que teriam sido responsáveis por facilitar a entrada do trio, tiveram as prisões preventivas decretadas.

Percebida a movimentação estranha de veículos nas dependências do Fórum, testemunhas relataram o momento em que o guarda municipal teria liberado o acesso de uma pick-up ao pátio do Fórum onde estavam apreendidas as motos e, em seguida, os três indivíduos começaram a embarcá-las na carroceria do veículo.

Conforme a Promotora de Justiça Tânia Maria de Azevedo Feitosa, “Após a audiência de custódia, o MP recorreu dessa decisão, pois entendemos que estão presentes os requisitos para a continuidade das prisões, tanto dos que foram presos em flagrante, quanto dos presos por mandado de prisão preventiva, já que os crimes cometidos comprometem a ordem pública”, argumentou a titular da 2ª Promotoria de Justiça de Manacapuru.