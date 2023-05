MP investiga prefeitura no Amazonas por gasto de R$ 500 mil com show de João Gomes

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu investigação para apurar os gastos previstos na IV Exposição Agropecuária de Nhamundá, que será realizada nos dias 26, 27 e 28 de maio. Entre os gastos está a contratação do show do cantor João Gomes, que receberá R$ 500 mil da prefeitura.

Um Procedimento Administrativo foi aberto pelo promotor Márcio de Mello, conforme portaria publicada no Diário Eletrônico do MP de terça-feira (16). Na medida ele pede diversas informações da Prefeitura de Nhamundá referente aos gastos com as atrações artísticas e estrutura do evento, a origem dos recursos e as formas de contratações.

O promotor também apura se o evento terá a realização de “vaquejada” e se está previsto o cumprimento de normas federais para garantia do bem-estar animal.

A omissão na prestação das informações solicitadas poderá gerar ações judiciais contra a prefeitura. O promotor ainda emitiu oficio para o Batalhão de Policial Ambiental fiscalizar o local onde será realizada a “vaquejada”. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para fiscalizar as instalações do evento.