MP investiga denúncia de abuso de autoridade de policiais no Amazonas

Manaus/AM - No último dia 2/09, o Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Coari (2ªPJC), instaurou procedimento investigatório criminal para apurar denúncias de abuso de autoridade que teriam sido cometidas pelos policiais Cleber Jonard Cardoso da Silva, Max Rocha Tourinho e Eude Martins Lima. O suposto abuso de autoridade teria sido cometido durante abordagem policial ocorrida no Município em agosto de 2019.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.