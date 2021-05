MP investiga construção irregular de hotel de selva no Amazonas

A denúncia será apurada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Barcelos e vai investigar um empresário do setor de pesca esportiva identificado como Vítor Vilanova.

Manaus/AM - Uma denúncia de crime ambiental vai apurar irregularidades em uma construção de hotel de selva na Região do Rio Jufaris, nas comunidades Caburis e Caju, localizadas no limite de Barcelos, no Amazonas e a cidade de Caracaraí, em Roraima.

