MP instaura procedimento para solicitar melhorias em presídio do Amazonas

Manaus/AM - Por conta de reclamações a respeito da qualidade da alimentação oferecida aos internos do presídio de Tabatinga, no Amazonas, assim como problemas em relação à infraestrutura e à quantidade de agentes penitenciários, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) deve instaurar um procedimento administrativo. A informação foi divulgada pelo órgão nesta sexta-feira (6).

De acordo com o MPAM, na manhã da última quarta (4), a promotora de Justiça Fábia Melo Barbosa de Oliveira realizou uma visita técnica ao presídio de Tabatinga para verificar as condições da sua infraestrutura e o tratamento oferecido aos internos.

Acompanhada pelo diretor do presídio, Daniel da Silva Barbosa, a promotora de Justiça observou melhora substantiva em comparação à última visita e percebeu a existência de uma área de lazer com quadra esportiva e com boas condições para a utilização.

Em contrapartida, a promotora apontou a necessidade de algumas reformas com a finalidade de melhorar a segurança da Unidade e dos detentos e constatou que o presídio precisa de mais agentes penitenciários, visto que só há uma PM feminina auxiliando nas vistorias em mulheres, durante as visitas.

"Também há reclamações sobre a qualidade da alimentação. Como providências, será instaurado um Procedimento Administrativo visando acompanhar as medidas para a melhoria na infraestrutura do local, dentre outras circunstâncias", considerou a promotora de Justiça.