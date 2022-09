MP fiscaliza reparos em aeroporto com voos suspensos pela Anac no Amazonas

Manaus/AM - O aeroporto de Lábrea foi alvo de fiscalização do Ministério Público do Amazonas (MPAM), na terça-feira (27), para apurar a situação dos reparos de irregularidades que levaram a suspensão de voos de grande porte. O local tem problema de cercamento para evitar entrada de animais e falta de sinalização.

“A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aplicou medida cautelar sobre o Aeroporto de Lábrea para suspensão de voos de grande porte, em razão de deficiências no aeroporto. Durante a inspeção, verifiquei que a pista de pouso se encontra com diversas rachaduras e crescimento de vegetação, não havendo cercamento no perímetro que impeça a entrada de animais ou pessoas, fatos que motivaram a medida cautelar da Anac”, explicou o Promotor de Justiça Sylvio Henrique Lorena Duque Estrada.

O MPAM solicitou ao Estado do Amazonas que apresente, no prazo de dez dias, informações sobre as irregularidades que resultaram na proibição de pouso de aeronaves, bem como um cronograma para realização das obras de reparo da pista.