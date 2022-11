MP entrega equipamentos de controle da qualidade do ar para programa da UEA

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) entregou, na última segunda-feira (7), sete equipamentos de monitoramento da qualidade do ar ao Coordenador do Curso de Meteorologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Professor Rodrigo Augusto Ferreira de Souza. Equipamentos se destinam ao Programa de Educação Ambiental sobre Poluição do Ar (EducAir).

“A aquisição dos equipamentos é fruto de acordos judiciais e extrajudiciais firmados no âmbito da 18ª Prodemaph em decorrência de Compensação por Danos Ambientais em âmbito Penal e Cível. O MP está apoiando o projeto da UEA, que visa suprir essa deficiência no Estado quanto ao monitoramento da qualidade do ar no Amazonas. Temos outros acordos em andamento e, caso seja viável, devemos efetuar o repasse de outros equipamentos, em razão dos benefícios que o monitoramento dos níveis de poluição do ar pode proporcionar a toda a coletividade”, declarou o Promotor de Justiça Francisco Arguelles.

O equipamento PurpleAir PA-II-FLEX Air Quality Monitor monitora a temperatura, a umidade e a concentração de material particulado na atmosfera. Conforme explica o Professor Rodrigo Augusto Ferreira de Souza, o material particulado fino é inalado pelo indivíduo, na medida em ele se expõe, respirando ar poluído, o que pode provocar dano à saúde. “Celebramos hoje essa parceria com o MP, na expectativa de que ela seja longa, fazendo com que essa rede de monitoramento cresça e seja solidária. Então, se você está sensibilizado com a questão do monitoramento da qualidade do ar em Manaus, venha ser nosso parceiro também, seja divulgando as informações ou participando como agente de monitoramento junto conosco”, convidou.

O EducAir é um programa de educação em monitoramento ambiental, desenvolvido pela UEA, em parceria com a FUEA (Fundação Universitas de Estudos Amazônicos) e a Fundação Cuomo, que permite aos alunos o uso de ferramentas tecnológicas para o diagnóstico da qualidade do ar na cidade de Manaus. Atualmente, o EducAir possui 4 sensores instalados na cidade de Manaus, sendo, um deles, na sede do MPAM.

O monitoramento pode ser feito em tempo real por meio do link [https://map.purpleair.com/1/mPM25/a10/p604800/cC4#5.51/-5.262/-62.822](https://map.purpleair.com/1/mPM25/a10/p604800/cC4#5.51/-5.262/-62.822 "‌")

Mais informações sobre o EducAir podem ser obtidas na página [https://instagram.com/educ.air?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/educ.air?igshid=YmMyMTA2M2Y= "‌")