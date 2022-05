MP elabora mapas para ajudar no combate a crimes contra o meio ambiente no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Especializadas na Proteção e Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Ordem Urbanística (CAO-MAPH-URB), deu início à produção de mapas informativos destinados a auxiliar a atuação ministerial no combate aos crimes ambientais no interior do Amazonas.

“Com o uso adequado da tecnologia, conseguimos ser mais presentes como instituição, mais eficientes na atuação e mais racionais no emprego de recursos financeiros e humanos. Estamos em um processo de transformação digital e, nesse processo, a utilização efetiva de geotecnologias é o caminho para a garantia do desenvolvimento de uma atuação moderna e eficiente na defesa do meio ambiente”, informou a Procuradora de Justiça e Coordenadora do CAO-MAPH-URB, Maria José Nazaré.

Os mapas contêm informações sobre unidades de conservação dos municípios, indicando as federais, estaduais e municipais, sobre desmatamentos e queimadas obtidas a partir da plataforma MapBiomas, assentamentos federais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e informações do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), coordenado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade.