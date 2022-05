MP divulga gabarito de prova para estagiário no Amazonas; confira

Manaus/AM - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) divulgou nesta segunda-feira (23), o gabarito da prova objetiva do II Processo Seletivo para Estágio Remunerado de Níveis Médio e Superior na Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas. A prova, realizada no domingo (22), teve participação de mais de 90 dos candidatos e índice de aprovação superior a 75%.

O resultado preliminar da Prova Objetiva será publicado no endereço eletrônico do Ministério Público do Amazonas no próximo dia 24/05/2022. O prazo do recurso é de 48 horas, contadas da data de divulgação.

Os recursos da prova objetiva devem ser dirigidos à Comissão deverão ser interpostos até as 14h do dia 26/05/2022, no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de petição digitada e impressa, conforme modelo em anexo no edital. Cada recurso deve ter relação com apenas uma questão recorrida.

Os recursos serão analisados pela comissão elaboradora das questões e o resultado será publicado na página oficial do MPAM até o dia 03/06/2022. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado até o dia 06/06/2022 no site do MPAM.

Confira os gabaritos dos níveis médio, superior e superior informática.