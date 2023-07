MP cobra segurança em galpões das agremiações de Ciranda de Manacapuru

Em caso de descumprimento ou violação das cláusulas referentes à adoção de medidas e obtenção do AVCB, as agremiações são passíveis do pagamento de multa a R$ 1 mil e R$ 5 mil, a depender a cláusula descumprida, corrigidas pelo Índice Geral de Preços – Mercado, exigível pelo tempo que perdurar a violação.

“O TAC foi firmado visando garantir a execução dos projetos e a realização das adequações necessárias dos galpões e demais locais onde ocorrem os ensaios das Cirandas. O prazo legal para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) está correndo desde a aprovação dos respectivos projetos junto ao Corpo de Bombeiros”, explicou o promotor Ricardo Borges.

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o objetivo de garantir a segurança dos frequentadores dos galpões de agremiações de Ciranda de Manacapuru. O TAC foi assinado pelo promotor de Justiça Ricardo Mitoso Borges e pelos representantes da Guerreiros Mura, Flor Matizada e Tradicional, na ultima quarta-feira (28).

