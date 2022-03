MP cobra nomeação de agentes para atuarem na carceragem de Fonte Boa

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) obteve decisão judicial favorável, em segunda instância, que determina ao Estado do Amazonas a lotação de, no mínimo, um agente por turno na 55ª Delegacia Interativa de Polícia (55ª DIP), no município de Fonte Boa.

Ação Civil Pública que pediu a reestruturação foi proposta em março de 2021, pela 1ª Promotoria de Justiça de Fonte Boa. Após o juiz da cidade negar o pedido inicial, o MPAM recorreu e, no dia 08 de março deste ano, obteve êxito. O Estado do Amazonas tem 15 dias para contestar o recurso do MPAM.

“Foi decidido ajuizar a ação após o MP verificar que, na DIP do município, a custódia de presos, tanto provisórios quanto definitivos, está sendo feita pelos guardas municipais cedidos àquela Delegacia, onde somente está atuando a Polícia Civil, desmembrada da Polícia Militar. O recurso sustenta que não cabe aos guardas municipais proceder com a custódia dos presos, mas sim, ao Estado”, explicou o Promotor de Justiça Ricardo Borges, autor da ação.

Apesar da ação ter sido proposta no dia 28 de março de 2021, o Juízo de primeiro grau da Comarca de Fonte Boa indeferiu o pedido de tutela de urgência, então, foi interposto o recurso de agravo de instrumento, em 25 de fevereiro de 2022. A decisão pela concessão de tutela antecipada recursal foi tomada pelo Desembargador Délcio Luiz Santos.