MP acompanha plano de retorno às aulas no interior do Amazonas

O processo administrativo foi instaurado e publicado na edição desta terça-feira (03), no Diário Oficial Eletrônico do MP (DOMP).

Além disso, o plano de ação visa garantir a retomada do processo ensino-aprendizagem presencial com atenção ao material de higiene recomendado, adequação dos espaços físicos para o distanciamento controlado de alunos e professores, avaliação diagnóstica, metodologia pedagógica adequada ao contexto, reforço escolar, fluxos de busca ativa para evitar abandono e evasão, dentre outros aspectos relevantes assim compreendidos pelos gestores educacionais.

Manaus/AM - O retorno das aulas presenciais no município de Itacoatiara, interior do Amazonas, está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) para que seja elaborado um plano de ação para retomada das atividades com estruturação do calendário escolar para o ano letivo de 2021.

