Motorista de caminhão de acidente na AM-070 estava com sinais de embriaguez

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão bateu na traseira da carreta, que estava parada no acostamento. Segundo testemunhas, o veículo não tinha nenhuma sinalização indicando que estava parado.

A vítima era condutor do caminhão e também não portava nenhum documento de identificação. Ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. O motorista da carreta fugiu do local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.