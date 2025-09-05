Motorista de app capota carro com quatro passageiros em Manaus





Manaus/AM - Após ser atingido na traseira por um veículo em alta velocidade, o motorista de aplicativo Erivaldo Marques, de 55 anos, perdeu o controle do veículo modelo Renault Logan e capotou na Avenida Visconde de Porto Seguro, Parque das Laranjeiras, zona Norte de Manaus.

"Eu estava com quatro passageiros, dois adultos e duas crianças. Eu fui atingido na traseira por um carro que estava em alta velocidade e acabei capotando. O outro motorista fugiu em seguida. Ainda tentaram alcançar, mas não conseguiram. Temos uma placa do carro que bateu que caiu com o impacto", disse ao ressaltar que pagou a última parcela do seu carro nessa quinta-feira (4) e, agora, terá de arcar sozinho com prejuízo.

O carro que teria causado o acidente possui a placa TAE1G94 e se trata de um WV Polo prata, segundo dados da plataforma Sinesp Cidadão.

O Samu foi acionado, mas os passageiros feridos foram levados por conta própria por familiares para unidades de saúde da capital.

O caso deve ser investigado.