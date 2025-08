Motociclista tem cabeça destruída ao colidir com caminhão de lixo no Educandos

Manaus/AM- Lailson Gonçalves da Silva, 32 anos, que não teve o nome divulgado, morreu por volta das 23h deste sábado (2), em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão coletor de lixo na Av. Presidente Kennedy, no bairro Educandos, na zona sul.

Segundo testemunhas, a vítima trafegava em alta velocidade e ao fazer uma curva na via, colidiu com a lateral do caminhão. Lailson estava sem capacete e teve a cabeça completamente deformada com o impacto.

Ele morreu na hora. O motorista do caminhão permaneceu no local até a remoção do corpo e ficou bastante abalado ao ver que o motociclista sem vida no chão, ele precisou ser amparado pelos colegas e deve ser ouvido na delegacia.