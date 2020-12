Motociclista morre em grave acidente ao colidir contra carros no Amazonas

Manaus/AM - Um motociclista, que não teve a identidade revelada, morreu em um grave acidente de trânsito, na noite deste sábado (19), no KM 04 do município de Iranduba, interior do Amazonas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava na moto com um passageiro quando colidiu com, pelo menos, três carros. Ele não teria percebido que os veículos estavam à sua frente. Com o impacto do acidente, a vítima foi arremessada a alguns metros e morreu no local. O passageiro não foi localizado.

Os familiares da vítima estiveram no local e ficaram bastante abalados com a cena.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.