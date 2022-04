Motociclista morre em acidente com caçamba no Amazonas

Ítalo Pereira Reis, de 24 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (19) após colidir sua motocicleta contra uma caçamba que estava estacionada. A fatalidade aconteceu no município de Pauini, no sul do Amazonas.

Após a colisão, Ítalo foi encaminhado para uma unidade hospitalar do município, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A Prefeitura de Pauini lamentou a morte do jovem que era carinhosamente chamado de “Bebê” na cidade.

A Associação Folclórica Boi Bumbá Glorioso também se manifestou pelo falecimento do jovem que fazia parte do musical do Boi de Pauini.