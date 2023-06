‘Mostra Sustentável Manaus Verde’ chega a segunda edição

O evento inicia nesta segunda-feira e prossegue até a próxima quarta-feira, 7. Nos dias 6 e 7, a Mostra funcionará de 10h às 20h. As inscrições podem ser realizadas no site: https://www.sympla.com.br/evento/2-mostra-sustentavel-manaus-verde/2001345

Manaus/AM - No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na segunda-feira (5), o prefeito de Manaus, David Almeida, realiza a abertura da segunda edição da “Mostra Sustentável Manaus Verde”, evento que faz parte do “Junho Verde”, que é um conjunto de ações ambientais que a Prefeitura de Manaus está realizando desde o dia 1º de junho por toda a cidade.

