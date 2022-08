Mostra científica na Nilton Lins apresenta pesquisas para melhoria do setor primário no Amazonas

Manaus/AM - Principal evento do setor primário do Amazonas, a Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins, acontece entre os dias 21 a 25 de setembro no campus da instituição em Manaus e entre as novidades desta sexta edição, realizará sua I Mostra Científica, no qual serão apresentados trabalhos e pesquisas voltadas para o desenvolvimento e incremento da cadeia produtiva no setor primário do estado.

A mostra é voltada para acadêmicos que pesquisam a área e profissionais que atuam no setor. O edital para submissão dos trabalhos científicos e demais informações sobre as inscrições estão disponíveis no e-mail [email protected] ou pelo QR Code em anexo.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão multiprofissional e no dia 20, véspera do início da feira, acontecerá a apresentação dos projetos selecionados em um evento aberto para o público, na sede da universidade no bairro Parque das Laranjeiras.

“O objetivo da mostra científica é apresentar para sociedade o grande potencial de geração de emprego e renda do setor, e ao mesmo tempo incentivar as pesquisas científicas realizadas no Amazonas, que une as questões ambientais e de sustentabilidade com a produtividade”, destacou o empresário e idealizador do evento, Nilton Lins Júnior.

R$ 50 milhões

Os organizadores da Feira de Agronegócios da Nilton Lins tem como expectativa para este ano, superar os números de 2021, quando foram gerados mais de R$ 50 milhões em novos negócios no setor primário do estado, e contou com a participação de 100 expositores e 250 mil visitantes em cinco dias do evento.

Faltando pouco mais de um mês para seu início, ainda estão sendo comercializados os últimos stands e espaços para expositores.

O evento também terá uma série de shows e atrações musicais, concursos, exposições de animais, leilões, palestras, competições e torneios de hipismo e tambores com a participação de grandes nomes locais e nacionais do esporte.