Mortes por Covid-19 avançam no Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas vem registrando um aumento nas mortes por Covid-19. No mês de novembro, foram 244 vidas perdidas para a doença no estado. Dessas, 74 não haviam sido contabilizadas até a divulgação do boletim mais recente do mês, da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

O crescimento já vinha se apresentando no mês anterior, outubro, que teve 232 mortes confirmadas pelo coronavírus no Amazonas, um aumento de 22% comparado ao mês de setembro que teve 189 óbitos contabilizados.