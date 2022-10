Morre mototaxista esmagado por estrutura de metal no Amazonas

O prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (3) para lamentar a morte do conterrâneo. "Me solidarizo com os familiares, amigos e colegas de trabalho que estão de luto", disse.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a estrutura da entrada da cidade caiu em cima de Arildo. No momento do acidente, estava acontecendo uma caminhada política na localidade, e algumas pessoas que estavam na passeata ajudaram a retirar o objeto e resgatar o mototaxista.

