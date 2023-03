Moraes acata habeas corpus e prefeito de Borba deve deixar prisão em Manaus

Manaus/AM - O ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o prefeito de Borba (AM), Simão Peixoto Lima, seja solto e retome ao cargo do qual está afastado desde sexta-feira (03), após ser preso pelos crimes de ameaça, desacato difamação e restrição aos direitos políticos em razão do sexo, cometidos contra a vereadora Tatiana Franco dos Santos.

O ministro acatou o habeas corpus impetrado pela defesa do prefeito e alegou que “os elementos indicados pelas instâncias antecedentes (TJAM e STJ), revelam-se insuficientes para justificar a manutenção do decreto prisional, assim como para suspender do exercício de função pública exercida”.

Simão Peixoto estava preso em carceragem da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap).

Confira a íntegra da decisão: