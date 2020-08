Moradores reclamam com a falta de energia após forte temporal em Manaus

Manaus/AM - Após a forte chuva deste sábado (29), moradores de diversos bairros da capital amazonense sofreram com a falta de energia. Em alguns pontos da cidade, como na avenida das Torres, houve pane no sistema dos semáforos e acabou ocasionando lentidão nos cruzamentos.

De acordo com informações, a área mais atingida com a falta de energia foi a zona Norte e parte da zona Centro-Sul. Os atendimentos no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) tiveram que ser interrompidos devido o 'apagão' na área.

A Amazonas Energia ainda não se pronunciou sobre o caso.