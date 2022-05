Moradores pedem sinalização em trecho da BR-319 invadido pelas águas do Rio Solimões

Um total de 29 municípios do Amazonas já está em situação de emergência devido à cheia dos rios, que provoca danos às moradias e plantações. No Km 15 da BR 319, água já subiu na pista, aumentando o risco de acidentes naquela área e moradores da área cobram uma sinalização no local.

Na página da rede social facebook da Prefeitura do Careiro Castanho, uma moradora mostrou o alagamento do trecho do Km 15 e chamou a atenção para a correnteza das águas, que pode trazer riscos para quem trafega à noite, principalmente, pois tem que estar atento afim de evitar um acidente.

Situados entre os municípios da Calha do Baixo Solimões, além do Careiro Castanho, Manacapuru, Careiro da Várzea, Caapiranga, Manaquiri, Anamã também enfrentam as dificuldades trazidas pelo avanço das águas não só na zona rural, mas também na urbana, dessas localidades.

Na Calha do Juruá, estão em situação de emergência, Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Juruá, Carauari.

Na Calha do Purus, Boca do Acre, Lábrea, Canutama, na Calha do Madeira, Borba, Nova Olinda do Norte, na Calha do Alto Solimões, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, S. Antônio do Içá, Tonantins, na do Médio Solimões, Japurá, Tefé, na Calha do Médio Amazonas: Itacoatiara, Rio Preto da Eva e na do Baixo Amazonas, Boa Vista do Ramos e Maués.

O governo do Estado tem feito a entrega do benefício Auxílio Estadual Enchente, que já alcançou nove cidades do Amazonas. No valor de R$ 300, o benefício é específico para quem teve a casa atingida pela cheia em municípios com situação de emergência homologada.

Neste momento, 28,8 mil famílias estão sendo atendidas, conforme mapeamento da Defesa Civil. Mas de acordo com estimativas, mais de 300 mil famílias devem ser atingidas pelos efeitos das cheias dos rios amazônicos.

Hoje, sesta sexta-feira (20), os cartões começam a chegar às mãos de famílias dos municípios de Anamã e Caapiranga, segundo informação do governo.

Nas duas cidades, serão 4.720 famílias contempladas com o auxílio criado como forma de minimizar os impactos sociais da subida dos rios.

A entrega dos cartões está acontecendo em Eirunepé, Guajará, Envira, Ipixuna, Boca do Acre, Itamarati e Manacapuru. Antes de serem entregues à população, as equipes da Defesa Civil do Estado e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) realizam treinamentos nos municípios.

De acordo com a lei criada pelo governador Wilson Lima, o Auxílio Estadual Enchente só pode ser entregue quando as prefeituras municipais regularizam a situação de Emergência ou Calamidade Pública.

É preciso também manter o banco de dados sobre os atingidos de forma atualizada, além de celebrar acordos de cooperação técnica por meio da Defesa Civil.