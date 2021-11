Moradores de Novo Airão participam de curso sobre Horta Caseira

Moradores do município de Novo Airão participaram do curso “Horta Caseira”, promovido pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). O curso teve como objetivo transmitir técnicas de preparo do solo, plantio e transplantio, adubação, colheita e lavagem. O curso, que contou com a entrega de certificados, foi realizado na Secretaria Municipal de Produção do município.

O curso ocorreu no período de 23 a 25 de novembro e teve carga horária de 24 horas/aula, incluindo aula teórica e prática, e é dividido em duas etapas, oportunizando aos alunos o aprendizado de como semear, do preparo do solo e da importância econômica da atividade, além do acompanhamento da plantação.

Na ocasião, os participantes plantaram quatro tipos de hortaliças: alface, cebolinha, tomate e couve. Daqui a 45 dias, os moradores acompanharão, juntamente com os instrutores, o processo de germinação, desenvolvimento, produção e realizarão a colheita das hortaliças plantadas.

A aluna Antônia Santana, que iniciou as atividades como agricultora familiar, se interessou pelo curso por entender que “é de rico aprendizado e grande ajuda para quem está começando as atividades em seu sítio”.

“Como eu, que acabei de receber todas as orientações sobre a melhor época para plantar, processo de irrigação, como acompanhar o crescimento e chegar à colheita com os melhores resultados possíveis”, destacou.