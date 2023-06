Miss Rondônia Hrystma Siberth visita o Amazonas e segue para concurso nacional

Manaus/AM - A modelo, Khrystma Siberth, de 21 anos, natural de Porto-velho (RO), formada em Relações Internacionais, Miss Rondônia Supranational 2023, Miss Rondônia América Universe 2020, Miss Brasil Face of The World 2016, voluntária da ONG Actum Brazil, representa o Estado de Rondônia no Miss Brasil Supranational 2024. O concurso será realizado entre os dias 10 a 14 de dezembro, de 2023, em Machadinho, no Rio Grande do Sul.

É a primeira vez que Khrystma Siberth compete na categoria adulta em nível nacional. O primeiro título nacional da rondoniense foi aos 6 anos de idade, a ‘Pequena Estrela do Brasil’. No último concurso nacional em que se candidatou ganhou a faixa ‘Miss Brasil Honra’, que lhe abriu as portas para o concurso internacional ‘Miss Face of Europe & The World’, e mesmo sem a coroação ou faixa, a experiência agregou crescimento profissional.

Durante visita ao Amazonas, Khrystma destaca a importância de representar seu Estado no mundo da moda. “Meu propósito como Miss Rondônia Supranational 2023 é justamente chamar a atenção das pessoas para esse segmento e mostrar que Rondônia tem, sim, chances de ser bem representado em concursos nacionais, e internacionais”, disse a modelo.

Carreira - O sonho de ser modelo nasceu primeiro no coração da mãe de Khrystma, ainda na gestação, ela profetizava que iria ser mãe de uma menina e que essa menina ia ser Miss Brasil.

Descoberta quando ainda era bebê, com apenas 1 ano e 8 meses, enquanto estava no supermercado com seus pais. Um scouter a convidou para participar de um evento na sua cidade natal, em Porto Velho (RO). Dando início a carreira de Miss Infantil, Juvenil e Pré-Teen.

“Quando me descobriram no supermercado, fizeram uma proposta aos meus pais para me levarem para São Paulo, pois lá eu teria mais oportunidades como modelo. No entanto, meus pais recusaram e procuraram uma agência de modelos em Porto Velho. Foi assim que encontramos a B&Z Agence que foi onde comecei a desenvolver a minha carreira de Miss e Modelo”, contou a Miss Rondônia, que já conquistou 23 faixas entre 2004 a 2023.

Apaixonada por artes e livros, a jovem modelo também é bailarina, cantora e pianista, fluente em inglês e espanhol, e agora, também está aprendendo os idiomas francês e japonês. A grande inspiração de Khrystma Siberth é a Miss Ucrânia Victoria Apanasenko.

Miss Supranational - Miss Supranacional é um concurso de beleza feminino internacional de grande abrangência realizado anualmente na Polônia. Mais de oitenta países com suas respectivas representantes nacionais competem todos os anos pela coroa. O Miss Brasil Supranational coroa uma candidata brasileira para que a mesma dispute o concurso internacional.