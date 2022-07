Miss Amazonas Rebeca Portilho fica em 2º lugar no Miss Brasil 2022

Rebeca ficou entre as 5 finalistas que foram Isadora Murta, Miss Minas Gerais; Luana Lobo, Miss Ceará e Alina Furtado, Miss Rio Grande do Sul.

Manaus/AM - A manauara Rebeca Portilho ficou em segundo lugar no Miss Universo Brasil 2022, na noite desta terça-feira (19). Ela disputou a coroa com a Miss Espírito Santo Mia Mamede, a campeã do concurso de beleza. O evento foi realizado em São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.