Ministro Marcos Ponte lança projeto de sistema de laboratórios flutuantes

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no sábado (5) e domingo (7) através do 3° BPM, participou da operação de suporte fluvial do Ministro da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Marcos Pontes, que lançou o projeto “Sistema Amazônico de Laboratórios Satélite” (SALAS MCTI), no município de Tefé.

A guarnição policial acompanhou o Ministro Marcos Pontes e autoridades civis e militares nacionais e internacionais durante a visita, para conhecer as instalações do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A operação foi desencadeada de forma integrada com o Exército Brasileiro, por meio da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, para realizar visitas técnicas às reservas Mamirauá e Amanã. O deslocamento durou cerca de 1h30 até a chegada na reserva do Instituto Mamirauá. Na ocasião também foram inauguradas as instalações do flutuante Laboratório Satélite Vitória-Régia, na Sala Peixe-Boi, e do Projeto Providence na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (localizada na Amazônia, a 600 quilômetros de Manaus).

Entre as autoridades internacionais estavam Ministro Conselheiro e Chefe da Chancelaria da Embaixada da Argentina no Brasil, Pablo Antônio de Angelis; o Embaixador da República Federal da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms; o Embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Adolpho Giuseppe Lazzeri; e o Embaixador Chefe da Delegação da União Europeia no Brasil, Ignácio Ybanes Rubio.