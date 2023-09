Ministro Gilmar Mendes lamenta morte de amigo vítima de acidente de avião em Barcelos

Roland Montenegro Costa atuava como médico gastrointestinal no Distrito Federal. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga a causa do acidente.

Manaus/AM - O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes lamentou a morte do médico Roland Montenegro Costa, uma das 14 vítimas da queda do avião ocorrido neste sábado (16) em Barcelos no Amazonas.

